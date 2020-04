La France plaide pour une « annulation massive » de la dette africaine

Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron a plaidé ce lundi pour une annulation massive de la dette des pays africains, afin de les aider à faire face à la pandémie du coronavirus qui risque d’avoir de lourdes conséquences sur leurs économies.

«Nous devons aussi savoir aider nos voisins d’Afrique sur le plan économique en annulant massivement leur dette», a déclaré le dirigeant français lors d’une allocution à la télé, sa quatrième depuis le début de la pandémie en France.

Il rejoint ainsi le Pape François qui, lors de la bénédiction pascale dimanche, a proposé de « réduire » voire « d’annuler » la dette des pays pauvres, et lancé un appel à un allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l’Europe face à la pandémie de coronavirus.

Plusieurs institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, réclamaient aussi depuis la mi-mars, des annulations de dettes ou des rééchelonnements pour les pays africains dans ce contexte de pandémie. La question doit être débattue cette semaine par les pays du G20 en marge de la réunion de printemps du Fonds monétaire international.

D’abord épargnée par la pandémie de Covd-19, l’Afrique est aujourd’hui assez touchée, avec 14.525 cas confirmés et 788 morts, selon les chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine en date du lundi 13 avril 2020. Quatre pays ont dépassé la barre des 1.000 cas : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc.