Coronavirus : L’UA désigne quatre experts pour mobiliser l’aide de la communauté internationale

L’Union africaine (UA) a mandaté une mission de quatre experts chargés de convaincre la communauté internationale à soutenir l’Afrique dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus.

Parmi ces quatre envoyés spéciaux nommés par le chef de l’Etat sud-africain, Cyril Ramaphosa, président en exercice de l’UA, figurent l’ancienne directrice de la Banque mondiale, la Nigériane Ngozi Okonjo Iweala et l’ancien président de la Banque africaine développement, le Rwandais Donald Kaberuka.

Ils sont accompagnés de l’Ivoirien Tidjane Thiam qui a récemment quitté la direction de Crédit Suisse, la deuxième banque helvétique et du Sud-Africain, Trevor Manuel, ancien ministre sous Mandela, Thabo Mbeki et Jacob Zuma.

La mission de ces quatre spécialistes des questions financières et d’aide publique, rompus aux arcanes des institutions internationales, est donc de mobiliser la communauté internationale pour aider l’Afrique à surmonter les effets de la pandémie de Covid-19.

Dans un récent rapport, la Banque mondiale estime que la pandémie du coronavirus met à rude épreuve les économies du monde entier « et les pays africains pourraient être sévèrement touchés ».

L’institution de Breton Woods prévoit cette année, une récession de l’ordre de 2,1% et 5,1% pour le continent africain, la première depuis un quart de siècle. Elle redoute également une crise alimentaire dans certains pays.