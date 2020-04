Covid-19 : Des médecins chinois vont prêter main forte au Burkina Faso

Le Burkina Faso accueillera ce jeudi 16 avril, une équipe d’experts chinois qui viendront prêter main forte à son personnel médical dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Ce groupe d’experts, selon un communiqué de l’ambassade de Chine à Ouagadougou, est composé de spécialistes évoluant dans différents domaines, notamment la respiration, les maladies graves, la médecine interne, l’imagerie médicale, l’analyse en laboratoire, les recherches épidémiologiques, la désinfection et les soins infirmiers.

Les experts chinois sont issus « principalement de l’hôpital populaire de Tianjin d’où provient l’équipe médicale internationale d’urgence certifiée par l’Organisation mondiale de la santé», précise l’ambassade de Chine.

Le personnel médical chinois est devenu une référence dans la gestion du coronavirus pour avoir été le premier à être confronté à ce virus, et son travail a été couronné de succès, puisque la Chine où la pandémie a débuté en décembre dernier à Wuhan, a aujourd’hui considérablement renversé la tendance des contaminations dont le bilan quotidien est inférieur à 100 cas positifs.

Le Burkina Faso a enregistré ses deux premiers cas positifs de covid-19 le 9 mars 2020, et est aujourd’hui le 4ème pays le plus touché par la pandémie en Afrique de l’ouest. Le pays compte 542 cas confirmés de contamination au Covid-19, dont 32 décès et 226 guérisons.