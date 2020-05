RDC : Début ce lundi du procès de Vital Kamerhe pour malversations financières

Le procès de Vital Kamerhe, ancien Directeur de Cabinet du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui est poursuivi pour détournement de fonds publics, devait s’ouvrir ce lundi à Kinshasa.

Arrêté depuis le 8 avril, ce proche de l’ancien président, Joseph Kabila, est accusé d’avoir détourné 50 millions de dollars dans le cadre de l’exécution du programme des 100 jours du nouveau chef de l’Etat, Félix Tshisekedi.

Cette somme était destinée aux sociétés Samibo Sarl et Husmal Sarl et devait servir à acquérir et installer 4.500 maisons préfabriquées dans les provinces de Kinshasa, Kongo central, Kasaï central et oriental, et Sud-Kivu, au profit des militaires et des policiers.

Tout en niant ces accusations, Kamerhe assure que tous les marchés publics ont été «hérités » du précédent Gouvernement, et qu’« aucun contrat de marché public de gré à gré» ne porte sa signature.

Ses demandes de mise en liberté provisoire ont toutes été rejetées, malgré sa santé fragile évoquée dans les requêtes. Il sera jugé avec deux co-accusés, à savoir Samih Jammal, administrateur général des sociétés Samibo Sarl et Husmal Sarl, et Jeannot Muhima, chargé du service import-export à la Présidence congolaise.