La SADC règle un nouveau conflit territorial entre la RDC et la Zambie

La République démocratique du Congo (RDC) a confirmé ce jeudi, le retrait effectif des troupes zambiennes qui s’étaient installées dans des villages au sud-est de son territoire, provoquant des accrochages entre les citoyens des deux Nations.

« A la date du 4 août 2020, nos services compétents en la matière et tous les responsables congolais et étrangers ont constaté le retrait effectif des troupes zambiennes», a déclaré ce jeudi 6 août, le ministre congolais, David-Jolino Diwampovesa-Makelele, Porte-parole du gouvernement de Kinshasa.

L’occupation de ces terres congolaises à Muliro-Kibambe dans la province du Tanganyika, par l’armée zambienne, avait provoqué des combats, mi-mars, entre les armées des deux pays, faisant un mort de chaque côté.

Le retrait a été rendu possible grâce à l’intervention de la Communauté des États d’Afrique australe (SADC) qui tente depuis plusieurs années de calmer les conflits territoriaux entre la RDC et la Zambie.

Le Comité mixte de la SADC a ordonné l’implantation des bornes frontalières provisoires dans la nouvelle zone libérée, en attendant la construction des bornes frontalières définitives en matériaux durables, a précisé le ministre Makelele.

La RDC et la Zambie partagent des frontières assez fines héritées de la colonisation, et souvent sources de disputes. Un traité signé en 1989 avait résolu ce litige par la délimitation des frontières terrestre et lacustre sur environ 200 km entre les lacs Moero et Tanganyika. Mais des incidents refont surface régulièrement.