Pourparlers sur les conflits frontaliers entre la RDC et la Zambie

La République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie sont en négociation jusqu’au 15 août 2020 pour trouver une solution aux différends territoriaux qui les opposent .

Réunis depuis mardi dernier à Lubumbashi dans le sud-est de la (RDC), les représentants des deux pays discutent majoritairement de l’installation de troupes zambiennes dans deux villages dans la province congolaise du Tanganyika (sud-est). Une donne qui avait provoqué des combats, mi-mars, entre les armées des deux pays, faisant un mort de chaque côté.

Jeudi dernier, le ministre congolais, David-Jolino Diwampovesa-Makelele, Porte-parole du gouvernement de Kinshasa, avait annoncé le « retrait effectif des troupes zambiennes » de ces villages, après une intervention de la Communauté des États d’Afrique australe (SADC)

Mais selon un responsable provincial du Haut-Katanga dont Lubumbashi est le chef-lieu, « les troupes zambiennes n’ont jamais quitté la RDC, mais s’étaient juste éloignées de trois kilomètres » de la frontière. « Nos militaires (congolais) qui voulaient se redéployer dans la zone ont été pris en otage pendant plus de trois heures par des troupes zambiennes », a-t-il accusé.

La RDC et la Zambie partagent des frontières assez fines héritées de la colonisation, et souvent sources de disputes. Un traité signé en 1989 avait résolu ce litige par la délimitation des frontières terrestre et lacustre sur environ 200 km entre les lacs Moero et Tanganyika. Mais des incidents refont surface régulièrement.