Île Maurice/Coronavirus : Une réouverture des frontière en trois étapes

L’Île Maurice a annoncé ce lundi un plan pour la réouverture de ses frontières après plusieurs mois de fermeture imposée par la pandémie de coronavirus.

Cette réouverture se fera en trois phases, dont la première qui est déjà en cours et concerne les vols de rapatriement, se poursuivra jusqu’au 30 septembre, selon le premier ministre Pravind Jugnauth.

La deuxième phase commencera le 1er octobre avec plus de vols vers «certaines destinations». Les personnes intéressées pourront réserver leurs billets d’avion et leurs chambres d’hôtel en ligne, avec une priorité pour les Mauriciens et résidents. La troisième phase sera celle de la réouverture générale des frontières. Aucune date n’a été avancée pour le moment, le Premier ministre ayant précisé que cela «dépendra de la situation du COVID-19 à Maurice et dans le monde».

Le pays enregistre plus de 96% de taux de guérison et ne compte plus qu’un seul cas actif de coronavirus. Les chiffres officiels sont de 346 cas confirmés, 335 guérisons et 10 morts.