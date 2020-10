USA : Retrait imminent du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme

Les choses se précisent de plus en plus pour le Soudan, plus que jamais proche de quitter la liste noire des Etats-Unis d’Amérique (USA) qui le placent parmi les pays soutenant le terrorisme.

Ce lundi, le président américain, Donald Trump, a annoncé la « bonne nouvelle », selon laquelle « le nouveau gouvernement du Soudan, qui fait de grands progrès, a accepté de payer 335 Millions de dollars aux victimes et aux familles du terrorisme américain », et qu’il allait retirer le pays de cette liste noire une fois que le montant sera versé.

« Enfin, justice pour le peuple américain et grand pas pour le Soudan! », a écrit le président Trump, dont le pays entretenait des relations fort-tendues avec le Soudan sous son ancien président, Omar el Béchir.

Fin septembre, le Soudan avait annoncé avoir réuni le montant des indemnités réclamées par Washington dans le cadre d’un accord sur l’indemnisation des familles des victimes américaines d’attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades des Etats-Unis en Afrique. Le versement de ces compensations était un préalable au retrait du pays de la liste noire établie par Washington depuis 1993.

L’annonce de Donald Trump a été fortement appréciée au Soudan, dont le Premier ministre, Abdallah Hamdok, remercié le dirigeant américain. « Nous attendons avec impatience votre notification officielle au Congrès annulant la désignation du Soudan comme État parrain du terrorisme, qui a coûté trop cher au Soudan », a-t-il écrit sur Twitter.