Ouganda : Dix candidats en lice pour succéder au président Y. Museveni

En Ouganda, le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle de 2021 a été clôturé ce mardi 03 novembre, avec l’enregistrement d’une dizaine de dossiers par la Commission électorale.

Parmi les onze candidatures retenues, figure celle du président sortant, Yoweri Museveni âgé de 76 ans et au pouvoir depuis 1986. Il brigue un sixième mandat.

On y retrouve également le député et star de la musique pop, Robert Kyagulanyi Ssentamu, plus connu sous son nom d’artiste « BobiWine », présenté comme le principal adversaire du président Yoweri Museveni.

Ce mardi, le chanteur a été arrêté et ramené chez lui sous la contrainte par la police, après avoir enregistré sa candidature à la Commission électorale. La Police lui reproche d’avoir « appelé ses partisans à défiler, contrevenant aux mesures de lutte contre le Covid-19 ».

L’ancien ministre ougandais de la Sécurité, Henry Tumukunde, est également candidat à la présidentielle, de même que l’ancien commandant de l’armée Mugisha Muntu.

Ont également candidaté, John Katumba, 24 ans, soit le plus jeune prétendant à la magistrature suprême, et Nancy Linda Kalembe, la seule femme du lot.