Premier contact entre l’Afrique et le nouveau président des USA, Joe Biden

Le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est le premier chef d’Etat du continent africain à prendre officiellement contact avec le nouveau président élu des Etats Unis d’Amérique, Joe Biden.

Les deux hommes ont eu ce mercredi un échange téléphonique au cours duquel ils ont évoqué « les moyens de renforcer les relations USA-Afrique », a déclaré le cabinet du président Ramaphosa, dans un communiqué.

Ramaphosa, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union Africaine (UA), «espère un solide partenariat entre les Etats-Unis et le continent africain pour promouvoir la paix et la stabilité dans les relations internationales et faire avancer le multilatéralisme », ajoute le communiqué.

La prochaine arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche apparait comme une ère nouvelle pour les relations entre les USA et le continent noir, une relation qui était souvent tendue sous l’Administration sortante, conduite par un président Donald Trump, un peu «indélicat».

Ce dernier n’ayant d’ailleurs toujours pas reconnu sa défaite, a enclenché plusieurs procédures judiciaires pour dénoncer des «fraudes massives» qui auraient entaché la crédibilité de l’élections présidentielle du 03 novembre.