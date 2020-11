RDC: Le Président M. Félix Antoine Tshisekedi exprime sa solidarité avec le Maroc pour le Sahara

Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), M. Félix Antoine Tshisekedi, a exprimé sa solidarité avec le Royaume du Maroc par rapport à ses engagements internationaux dans la zone d’El Guerguarat.

Dans une lettre adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, , M. Tshisekedi, qui a mis en avant les relations amicales entre les deux pays, a qualifié « d’inacceptable » la situation qui a prévalu dans la zone d’El Guerguarat suite à la pénétration illégale des milices du « polisario » dans cette zone où ils ont mené des actes de banditisme empêchant la circulation des personnes et des biens et harcelant continuellement les observateurs militaires de la MINURSO.

M. Tshisekedi a souligné qu’il partage l’avis que la Communauté Internationale, par le truchement de l’Organisation des Nations Unies « dont Vous avez eu à saisir le Secrétaire général sur le dossier, mettra tout en œuvre en vue de remédier promptement et définitivement à cette situation au mieux du respect du statut de cette zone tampon et de la libre circulation et de la préservation de la dignité des Marocains ».