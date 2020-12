Covid-19: L’Afrique du Sud durcit le ton pour la fin d’année

L’Afrique du Sud a durci le ton face à la seconde vague du coronavirus en cette fin d’année, en adoptant de nouvelles mesures plus coercitives «avec effet immédiat» jusqu’au 15 janvier 2021.

Dans son message à la Nation ce lundi, le chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa, a expliqué que le nombre de nouvelles infections au coronavirus «augmente à un rythme sans précédent» dans le pays et que cette circulation du virus «est alimentée par ce qu’on appelle événements super-propagateurs, comme les événements de fin d’année, les rassemblements familiaux et sociaux et les événements musicaux et culturels ».

Pour y faire face, le président Ramaphosa invite les Sud-Africains à rester chez eux, avec un couvre-feu nocturne de 21h à 6h du matin. Les entreprises telles que restaurants et bars fermeront toutes à 20h. Les rassemblements en extérieur comme en intérieur sont désormais interdits et le port du masque désormais obligatoire partout dans le pays.

Autre interdiction de taille, c’est la vente d’alcool, le Chef de l’Etat expliquant que « les comportements imprudents dus à l’ébriété ont contribué à une augmentation de la transmission. Les accidents et violences liés à l’alcool génèrent des pressions sur nos unités d’urgence hospitalières ».

Les nouveaux chiffres de la pandémie en Afrique du Sud sont de 1 .011.871 cas confirmés, 849.974 guérisons et 27.071 décès. Le pays reste le plus touché du continent africain.