Tête-à-tête entre les présidents Joe Biden et Uhuru Kenyatta jeudi à Washington

Le président américain Joe Biden accueillera jeudi son homologue kenyan Uhuru Kenyatta à Washington, pour une réunion de travail, la première avec un dirigeant africain, depuis la montée au pouvoir du nouveau locataire de la Maison Blanche.

Les deux dirigeants discuteront «des efforts pour défendre la démocratie et les droits de l’Homme, faire progresser la paix et la sécurité, accélérer la croissance économique et lutter contre le changement climatique», a fait savoir la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Le Kenya occupe ce mois-ci la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU.

Autre sujet qui pourrait être évoqué lors de cette rencontre, c’est le conflit en Tigré, région dissidente au nord de l’Ethiopie. Le président Biden devrait évaluer, avec Kenyatta, les sanctions contre les parties dans ce conflit qui a rendu plus de 5,2 millions de d’Ethiopiens dépendants de l’aide humanitaire internationale.

L’administration Biden envisage en effet des mesures punitives concernant l’aggravation de la crise en Tigré, où l’armée nationale éthiopienne aurait lancé lundi dernier, une nouvelle offensive terrestre contre les forces de la région du Tigré, selon le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) au pouvoir dans la région.