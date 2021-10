Cinq pays africains élus au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Dix-huit pays dont cinq du continent africain, ont été plébiscités ce jeudi pour siéger au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies pour un mandat de trois ans qui débutera le 1er janvier 2022.

Les élus africains sont : le Bénin dont la candidature a reçu 189 votes favorables à l’Assemblée Générale de l’ONU, la Gambie (186 voix), le Cameroun (179 voix), la Somalie (171 voix) et l’Erythrée (144 voix).

Le vote favorable pour l’Erythrée est une « surprise » selon des observateurs qui mettent en avant les violations répétées des droits de l’Homme dans ce pays. Asmara est d’ailleurs citée dans le conflit dans la région éthiopienne du Tigré, où ses soldats sont accusés d’exactions sur des populations civiles.

A noter aussi le retour des Etats-Unis d’Amérique au sein du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU après quatre années d’absence. Désormais, cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – USA, Russie, Chine, Royaume-Uni et France – se retrouvent dans ce Conseil, de quoi présager des discussions assez rudes.

«Avec la présence des cinq membres permanents du Conseil de sécurité dans le Conseil des droits de l’homme, on peut penser effectivement que les Chinois et les Américains ne se feront pas de cadeaux (et) utiliseront le Conseil comme une des arènes où ils exposeront leurs rivalités», a commenté un diplomate européen.