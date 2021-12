L’opposant ougandais Boby Wine empêché d’assister à un meeting politique

L’opposant Ougandais, Boby Wine a été empêché ce mardi, de participer à un meeting de campagne d’un autre opposant candidat aux élections locales à Kayunga, dans le centre du pays.

Le leader de l’opposition en Ouganda a révélé sur son compte Twitter, que son domicile était cerné par un lourd dispositif militaire et que «personne n’est autorisé à entrer ou sortir».

Il affirme également qu’un de ses gardes de sécurité et un jardinier ont été «violentés et arrêtés» puis emmenés dans une voiture de police et leurs téléphones portables confisqués par la police. En revanche, aucune source officielle des services de sécurité ougandais n’a commenté les allégations de l’opposant.

L’artiste chanteur Boby Wine, devenu homme politique et député, avait été déjà assigné à domicile en janvier et surveillé par un impressionnant détachement militaire, au lendemain de l’élection présidentielle remportée par le président sortant, Yoweri Museveni. L’opposant était arrivé deuxième lors de ce scrutin et a refusé de reconnaitre les résultats du vote.