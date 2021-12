Coronavirus : L’OMS s’alarme de nouveau pour l’évolution de la pandémie en Afrique

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis mardi une nouvelle alerte sur l’augmentation des nouvelles infections aux variants du Covid-19 en Afrique ce qui constitue à son avis une source d’inquiétude.

D’après l’OMS, les contaminations en Afrique ont connu une hausse de 83% la semaine dernière. Les variants Omicron et Delta sont les plus répertoriés et le nombre des nouveaux cas de Covid-19 sur le continent «double actuellement tous les cinq jours, le délai le plus court signalé cette année», indique le bureau régional l’OMS pour l’Afrique.

Durant la semaine du 6 au 12 décembre, l’Afrique a enregistré plus de 196.000 nouveaux cas, contre environ 107.000 la semaine précédente, d’après les chiffres de l’OMS. Elle note toutefois une chute de 19% des décès au cours de la même période. Pour cette fin d’année, l’agence onusienne en charge de la santé craint un rebond plus conséquent des contaminations, surtout que la vaccination a toujours du plomb dans l’aile sur le continent.

«Nous sommes prudemment optimistes quant au fait que les décès et les maladies graves resteront faibles dans la vague actuelle, mais la lenteur du déploiement des vaccins en Afrique signifie que les deux seront beaucoup plus élevés qu’ils ne devraient l’être», a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, l’OMS a toujours prédit le pire pour l’Afrique, mais le continent continue de présenter une résilience à la maladie, contrairement aux autres continents.

Les chiffres de la pandémie du coronavirus en Afrique sont jusqu’à présent les plus faibles au monde, avec néanmoins, très peu de tests effectués sur le continent noir.