Le dialogue national au Tchad reporté au 10 mai

Le Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad a annoncé jeudi le report au 10 mai, du dialogue national inclusif initialement prévu pour se tenir le 15 février 2022.

Ces assistes tant attendues pour relancer la vie politique tchadienne s’ouvriront finalement le 10 mai 2022, selon le nouveau calendrier du CMT.

La raison officielle de ce report est de permettre d’abord l’organisation d’un «pré-dialogue» avec les groupes politico-militaires et des représentants de groupes armés, d’après le Gouvernement de transition.

Ce pré-dialogue est considéré comme un préalable à la tenue du dialogue national. Il s’ouvrira le 27 février 2022 à Doha au Qatar et devrait durer deux semaines, a expliqué a expliqué le Premier ministre tchadien, Albert Pahimi Padacké.

L’opposition se dit peu convaincue par ces arguments justifiant le report du dialogue national, même si le CMT a largement montré sa volonté que ces assises soient une réussite.

Des amnisties ont été accordées à des groupes rebelles et prisonniers politique dans ce sens, et la junte militaire est en contact avec des activistes de la diaspora, des exilés politiques, des membres et cadres des principaux mouvements politico-militaires pour les convaincre de rentrer au Tchad.