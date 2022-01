Une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène confirmée en Namibie

La Namibie vient de confirmer une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) avec la découverte de la souche H5N1 chez des oiseaux sauvages sur son territoire.

Cette première infection en Namibie se localise le long des côtes de Walvis Bay et Swakopmund, dans la région d’Erongo, et les autorités estiment que «ce sont les oiseaux migrateurs sauvages qui sont à l’origine de l’infection et la souche H5N1 de la HPAI».

En attendant de mieux maîtriser cette épidémie, les autorités sanitaires namibiennes interdisent «les déplacements d’oiseaux domestiques ou sauvages vivants depuis les zones côtières de la région d’Erongo, à l’exception des importations et des livraisons en transit en provenance d’autres pays».

Les ministères namibiens de l’Agriculture, de l’Eau et de la Réforme agraire, et de la Santé et des Services sociaux ont instruit les éleveurs de volaille et le grand public de «signaler immédiatement, auprès du Cabinet vétérinaire public le plus proche ou de tout autre responsable du gouvernement concerné, tout cas suspect d’oiseau domestique ou sauvage qui serait malade ou mort» le long du littoral namibien.

La HPAI H5N1 est une souche zoonotique qui peut être transmise à l’homme par des oiseaux infectés, ont indiqué les deux ministères dans un communiqué conjoint.