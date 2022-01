Le taux de positivité à la Covid-19 en Afrique est de 11% en ce moment

Plus de 94 millions de tests de dépistage du coronavirus ont été effectués en Afrique depuis le début de la pandémie en mars 2020, a indiqué ce jeudi 27 janvier, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Sur cet effectif, le continent cumule un taux de positivité de 11,3% et «le ratio de tests par cas confirmé est de 9%», selon un rapport hebdomadaire de l’agence de santé spécialisée de l’Union africaine.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique s’élevait ce jeudi à 10.674.726, d’après les chiffres actualisés du CDC qui fait état de 237.956 décès liés au coronavirus et de 9.611.899 patients guéris.

La partie australe du continent reste la région la plus touchée avec plus de 5 millions de cas confirmés, suivie par les parties Nord (3,1 millions) et Est (1,3 millions). L’Ouest du continent compte moins de 850.000 cas, l’Afrique centrale est nettement moins infectée avec ses 351.000 cas confirmés.