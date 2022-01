Un plan de secours de 100 millions $ de la BM pour les victimes d’inondations au Soudan du Sud

La Banque mondiale (BM) va débourser 100 millions de dollars américains cette année pour financer un programme d’assistance aux victimes des inondations au Soudan du Sud.

L’enveloppe a déjà été approuvée et devrait être disponible dès juin 2022, a fait savoir mercredi Ousmane Dione, directeur de la Banque mondiale pour l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan dans la région de l’Afrique orientale et australe.

Le Programme permettra de porter assistance à plus de 7 millions de personnes dont la situation humanitaire, déjà catastrophique, a été aggravée par les inondations. «Nous pensons que la question des inondations au Soudan du Sud doit être prise au sérieux, les fonds sont déjà approuvés et nous espérons qu’ils seront débloqués», a affirmé M. Dione.

Au Soudan du Sud, la Banque mondiale soutient déjà plusieurs projets actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, de la protection sociale et de la résilience des communautés pour un montant total de 265 millions de dollars.