L’ONU salue le Tchad pour sa transition politique «sans faute»

Le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique centrale, François Louncény Fall, a exprimé lundi la satisfaction de l’organisation des Nations Unies quant à la conduite de la transition politique entamée depuis avril 2021 au Tchad.

«C’est un sans-faute pour le moment. Les choses se passent très bien et le calendrier est respecté», a déclaré le diplomate onusien à l’issue d’une audience avec le président de la Transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Deby Itno.

François Louncény Fall a également apprécié, au nom de l’ONU, les efforts en cours pour un dialogue national inclusif entre le Conseil militaire de Transition (CMT) et les différents groupes militaro-politiques du Tchad.

Il a, dans cette logique, encouragé le pré-dialogue qui se tient actuellement à Doha, sous la médiation du pays hôte, le Qatar, et a formulé le souhait que ces travaux «aboutissent à des résultats concrets et que le dialogue inclusif (prévu en mai à Ndjamena, Ndlr) puisse réunir l’ensemble des forces politiques, la société civile, les politico-militaires».

E dialogue est appelé à aider les Tchadiens de «tourner la page d’un passé tumultueux, que la paix revienne définitivement et que la vie politique se règle plutôt par le dialogue et non par les armes».