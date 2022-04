RDC: Les rebelles du M23 exclus des négociations avec le Gouvernement

Le groupe rebelle M23 a été exclu des pourparlers organisés au Kenya sur instruction de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) afin de résoudre les conflits en République démocratique du Congo (RDC)

«En pleines consultations en début de soirée, les participants ont été surpris d’apprendre la reprise des hostilités par les M23 dans le Nord Kivu», a rapporté la présidence congolaise dans un compte-rendu.

Pour ce motif, les émissaires représentant Kinshasa ont réclamé et obtenu du facilitateur kenyan, l’exclusion de la délégation du M23 qui avait été conviée aux discussions destinées à «trouver une solution définitive et durable à l’insécurité dans les provinces de l’Est de la République démocratique du Congo».

L’initiative de ces négociations avait été prise lors du mini-sommet de l’EAC tenu jeudi dernier entre les présidents de la RDC, de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Kenya. Le sommet avait décidé de passer à l’option militaire en cas de refus des groupes armés de rejoindre la table de négociations.