La Somalie boucle dans l’adversité l’élection de ses dirigeants de parlementaires

Le nouveau Parlement en Somalie a élu jeudi le Président de sa Chambre basse, marquant une étape cruciale dans le long processus électoral plusieurs fois perturbé, et qui doit aboutir à l’élection d’un nouveau chef de l’Etat.

Cheikh Adan Mohamed Nur, plus connu sous le nom de Cheikh Adan Madobe, a ainsi été élu Président de la Chambre basse par 163 voix sur 252, après deux tours de scrutin. Agé de 66 ans, il avait déjà présidé cette Chambre basse de 2007 à 2010, et est connu pour son impartialité.

Le vote de ce jeudi s’est déroulé sous un chapiteau dressé dans l’enceinte de l’aéroport international de Mogadiscio placé sous haute sécurité, après plusieurs attaques du mouvement djihadiste al Shebab qui mènent une insurrection en Somalie depuis plus de dix ans.

Mardi, le Parlement avait élu Abdi Hashi Abdullahi, 76 ans, à la tête de sa Chambre haute. Avec son collègue de la Chambre basse, ils devront passer à l’étape suivante du processus électoral et conduire l’élection du prochain Président de la République de Somalie.

L’actuel chef de l’Etat, Mohamed Abdullahi Mohamed, est hors mandat constitutionnel depuis plus d’un an, et les relations entre lui et son Premier ministre, Mohamed Hussein Roble, sont très tendues.