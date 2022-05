Le Pape François maintient sa tournée africaine malgré ses problèmes au genou

Le Pape François maintient son déplacement en Afrique prévue en juillet prochain, malgré ses soucis de santé, a confirmé samedi le service communication du Vatican.

Le souverain pontife souffre de douleurs au genou qui l’ont obligé à faire usage d’une canne et d’un fauteuil roulant ces dernières semaines. Mais cela ne remet pas en cause sa mini-tournée africaine durant laquelle il visitera la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud.

Selon le programme de ce voyage communiqué par le Vatican, le Pape séjournera du 02 au 05 juillet 2022 en RDC, où il visitera la ville de Goma, dans l’Est, pour rencontrer des victimes de violences.

La période du 05 au 07 juillet sera consacrée à l’étape sud-soudanaise. Dans ce jeune Etat majoritairement chrétien, le Pape François sera accompagné de l’archevêque de Cantorbéry et du modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse. Il s’agira de la première visite conjointe de ces dirigeants d’Eglises catholique romaine, anglicane et réformée.