Présidentielle ivoirienne : la Cédéao se déploie pour garantir un scrutin apaisé

À l’approche de la présidentielle du 25 octobre en Côte d’Ivoire, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a envoyé une mission d’observation électorale à long terme. Quinze experts issus des pays membres de l’organisation sous-régionale sont arrivés à Abidjan et y resteront jusqu’au 29 octobre pour suivre de près toutes les étapes du processus électoral.

Ce déploiement intervient dans un contexte politique marqué par des tensions et des débats autour de la légitimité de la candidature du président sortant Alassane Ouattara, en quête d’un quatrième mandat sous la bannière du RHDP. L’opposition, qui juge cette candidature « anticonstitutionnelle », appelle à une compétition plus équitable. En lice figurent également Jean-Louis Billon (CODE), Simone Ehivet Gbagbo (MGC), Henriette Lagou (GP-PAIX) et l’indépendant Ahoua Don-Mello Jacob, dont les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel le 8 septembre.

Le président de la Commission de la Cédéao, le Dr Omar Alieu Touray, a approuvé la mission, qui s’inscrit dans le cadre des textes fondateurs de l’organisation, notamment le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001. Ce dispositif, renforcé par le Mécanisme de prévention et de règlement des conflits de 1999, vise à consolider la stabilité et la transparence électorale dans la région.

Les observateurs auront pour tâche d’évaluer la campagne, le vote et la proclamation des résultats, tout en formulant des recommandations pour prévenir d’éventuelles crises post-électorales. En s’engageant ainsi, la Cédéao entend jouer pleinement son rôle de garant du processus démocratique et de la paix en Afrique de l’Ouest, à un moment crucial pour la démocratie ivoirienne.