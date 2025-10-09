Mali/Tentative de putsch présumé d’août 2025 : Plusieurs officiers supérieurs maliens désormais radiés

La Présidence malienne a confirmé ce mercredi 8 octobre, la radiation des rangs de l’Armée de plusieurs officiers supérieurs du pays par décret présidentiel.

Selon des précisions officielles, ces radiations sont intervenues le 7 octobre 2025. Les officiers radiés sont accusés d’une «tentative présumée de déstabilisation des institutions de la République» menée en août 2025, en intelligence avec des puissances étrangères dont la France.

Cette mesure ferme touche entre autres, le Général Abass Dembélé et le Général Néma Sagara, cités dans le cadre d’une enquête officielle ouverte en août dernier pour «tentative de coup d’Etat et atteinte à la sûreté» du second Etat le plus vaste d’Afrique occidentale.

Le 15 août 2025, le gouvernement d’Assimi Goïta avait annoncé «avoir déjoué un complot subversif impliquant plusieurs éléments des Forces armées et de sécurité», accusés d’avoir voulu «compromettre le processus de refondation du Mali, avec le soutien de certains Etats étrangers».

Les mêmes officiers sont également accusés de vouloir «entraver les efforts du Mali pour consolider sa souveraineté et éradiquer le terrorisme dans la région du Sahel», ajoute la même source.

Le récit prolifique de cette tentative présumée de putsch cite le ressortissant français arrêté, Yann Vezilier, comme «agent des services de renseignement français» et membre du commando accusé. Le Mali est en froid avec la France et plusieurs Etats d’Europe occidentale depuis fin 2022.