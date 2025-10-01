RDC-Rwanda : à Bruxelles, Tshisekedi met Kigali au défi de choisir la paix

En marge du Global Gateway Forum de Bruxelles, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé, ce jeudi 9 octobre 2025, un vibrant appel à la paix à son homologue rwandais Paul Kagame, présent dans la salle. « Je tends la main au président Kagame pour faire la paix des braves », a-t-il déclaré, exhortant son voisin à « mettre fin à l’escalade » dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Faisant référence aux récents affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23, Tshisekedi a appelé Kigali à « ordonner à ces troupes soutenues par le Rwanda d’arrêter les hostilités ». Il a salué la médiation de l’Angolais João Lourenço, président en exercice de l’Union africaine, tout en regrettant l’absence du chef de l’État rwandais lors du sommet de Luanda, « alors que la paix était à portée de main ».

Le président congolais a insisté : « Il n’est pas trop tard pour bien faire. Il est temps d’arrêter les morts et de se tourner vers le développement. »

Paul Kagame, qui s’était exprimé peu avant, n’a pas directement réagi à ces propos. Il s’est contenté d’évoquer « une énergie positive » autour des investissements et de la paix. Kigali continue de soutenir qu’il ne peut avancer tant que Kinshasa ne règle pas son différend avec le M23, qualifié de problème « interne » congolais.

Le climat reste donc tendu, sur fond de méfiance mutuelle. Kinshasa refuse toute coopération économique avec Kigali tant que les garanties sécuritaires ne sont pas établies. Dans l’est de la RDC, les violences se poursuivent, alimentées par la présence du M23, accusé d’être armé et financé par le Rwanda.