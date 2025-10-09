Le Togo a son nouveau gouvernement, sous la Vè République

Après l’entrée effective du Togo sous l’ère de la Vè République le 3 mai 2025, il a fallu attendre ce 8 octobre pour assister à la publication de la liste complète des membres du nouveau gouvernement togolais.

Conduite par Faure Gnassingbé devenu Président du Conseil des ministres, Chef du gouvernement, ce nouveau cabinet compte 27 ministres et ministres délégués nommés le mercredi 8 octobre et rejoignent Stanislas B. Baba nommé Secrétaire Général du nouveau Gouvernement nommé le 3 septembre dernier.

Avec Faure Gnassingbé, ils sont au total 29 personnalités à incarner dorénavant l’exécutif de la Vè République. Plusieurs ministres de l’équipe ayant rendu le tablier le 3 mai dernier ont été reconduits dans leurs postes. D’autres membres font leur première entrée dans le gouvernement. C’est le cas par exemple du Ministre de l’Economie et de la Veille Stratégique, Badanam Patoki qui provient de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de l’Union monétaire ouest-africaine, gendarme des finances dans l’UEMOA.

Il s’agit aussi de Kossi Tenou, nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et de la Veille Stratégique, chargé du Commerce et du Contrôle de qualité. Ce dernier a dû délaisser de hautes fonctions à la Banque centrale de l’UEMOA (BCEAO), après avoir dirigé l’antenne-Togo de la même Banque.

L’une des principales particularités de ce nouveau gouvernement est d’une part, le retour dans l’exécutif de Kodjo S.-T. Adedze, ex-ministre promu Président du Parlement bicaméral togolais en 2024 et d’autre part, la disparition des ministères d’Etat.

Les ministères juteux et sensibles de la Défense nationale, de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Transports sont désormais rattachés à la Présidence du Conseil du Togo.