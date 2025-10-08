Le célèbre artiste tchadien Ray’s Kim Edm tire sa révérence ce mardi 7 octobre

L’artiste rappeur et porte-parole du parti tchadien « Les Transformateurs», Djasrabé Kimassoum alias Ray’s Kim Edm, est décédé ce mardi 7 octobre, suite à une longue maladie.

Ray’s Kim Edm s’est engagé en politique dans les années 2019 aux côtés du parti «Les Transformateurs» pour accélérer les mutations démocratiques au Tchad, où sa notoriété nationale s’est élargie au sein cette formation politique, grâce à sa grande capacité à mobiliser la foule dans diverses cités du pays, ce qui lui a permis d’être promu «Porte-parole» du parti dirigé par l’opposant Succès Masra condamné à 20 ans de prison en 2025.

Les cadres et militants du parti «Les Transformateurs» lui ont rendu hommage ce mardi, en clamant que le défunt artiste-militant a combattu jusqu’au bout de ses forces «sans trahir les idéaux du parti», assurant que

Ray’s Kim Edm «est le fidèle des fidèles ».

«Face aux pressions du pouvoir, il n’a jamais cédé. Engagé pour la Justice et l’Egalité, il est resté fidèle jusqu’au bout. Rien que ce matin du 07 octobre, il a posté un message où il réclame la libération de Dr Succès Masra», a salué Valéry Djasrabé, un des poids-lourds de cette formation politique.

Voix haute et incisive, l’artiste Ray’s Kim Edm s’est révélé à la grande scène musicale de ce pays désertique d’Afrique centrale en 2007 durant le «Festival de rap ‘N’Djaména hip-hop’».

Surfant sur la vague de ce succès, en 2010, il a réalisé son premier album intitulé «Le bilan». Une galette discographique sur laquelle il a assis sa critique de la gouvernance du régime du défunt Président Idriss Deby Itno décédé en avril 2021, les injustices et les maux juvéniles au Tchad.

A partir de 2015, il choisit de valoriser le bunda (langue utilitaire dans les rues tchadiennes), en lançant en 2016 dans cet argot l’album «Bunda phénomène». Il va dès lors hériter du surnom «Bunda boss».