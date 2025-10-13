Cameroun : calme et vigilance citoyenne pour un scrutin décisif

Au Cameroun, les électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche 12 octobre 2025 pour élire leur président, dans une ambiance globalement apaisée à la mi-journée. Douze candidats sont en lice, dont le président sortant Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982 et en quête d’un huitième mandat.

Dès l’ouverture des bureaux à 8h, les électeurs ont afflué dans les grandes villes du pays, malgré la pluie à Douala ou la chaleur à Garoua. « C’est la première fois que je vote, c’était important pour moi », confie une jeune femme émue à Douala, tandis qu’un autre assure : « Je reviendrai ce soir pour surveiller le dépouillement. »

Dans la capitale économique, les opérations se sont déroulées sans incident majeur. Les files d’attente se sont allongées en fin de matinée, signe d’une participation plus soutenue qu’en 2018, selon plusieurs présidents de bureaux. Les électeurs interrogés évoquent un devoir civique et une prière commune pour la paix.

À Garoua, dans le Nord, les bureaux ont ouvert à l’heure et les électeurs se succèdent dans le calme. Les forces de sécurité restent discrètes, tandis que des observateurs d’ONG locales, dont Un Monde à venir, notent une atmosphère sereine et une participation en hausse, y compris dans les zones anglophones de Bamenda, Buea ou Limbé.

Malgré quelques difficultés liées à la vérification des identités, les électeurs ont pu voter sans heurts. La plupart promettent de rester attentifs au dépouillement prévu à la fermeture des bureaux, à 18h. Entre sérénité et vigilance, la journée s’annonce cruciale pour un pays en quête de stabilité politique.