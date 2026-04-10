Sénégal : forte mobilisation sociale à Dakar pour exiger le respect des engagements de l’État

La tension sociale monte au Sénégal. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé, mercredi 8 avril, dans les rues de Dakar à l’appel du Front syndical pour la défense du travail, dénonçant la dégradation des conditions de vie et le non-respect des engagements gouvernementaux.

Regroupant quatre grandes centrales, le collectif réclame l’application du pacte national de stabilité sociale signé en mai 2025, que les syndicats jugent resté lettre morte. Enseignants, agents de santé, travailleurs du bâtiment, transporteurs et dockers ont exprimé une même exaspération face à la hausse du coût de la vie, aux licenciements et aux atteintes aux droits des travailleurs.

Dans le cortège, les agents de santé contractuels ont notamment exigé le paiement d’indemnités promises, tandis que les travailleurs du BTP ont dénoncé la paralysie du secteur, marquée par la suspension de nombreux chantiers et une montée du chômage. Au Port autonome de Dakar, plusieurs employés ont également fait part de leur précarité, évoquant l’absence de couverture sociale et l’instabilité de l’emploi.

Les syndicats préviennent que cette mobilisation pourrait s’intensifier. Un préavis de grève générale a déjà été déposé, laissant planer la menace d’un durcissement du mouvement en l’absence de réponse des autorités.

Cette contestation intervient dans un contexte économique tendu, marqué par une dette publique élevée et des relations compliquées avec le Fonds monétaire international, qui a suspendu son programme d’aide. Malgré les appels à la stabilité lancés par le président Bassirou Diomaye Faye, la pression sociale continue de s’accentuer.