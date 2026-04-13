Présidentielle au Bénin : la CENA appelle à un scrutin apaisé et exemplaire

À la veille du vote, le président de la Commission électorale nationale autonome, Sacca Lafia, a lancé un appel solennel à la sérénité à l’endroit des électeurs du Bénin, invités à élire leur président hier 12 avril 2026.

Dans une allocution marquant la fin de la campagne, il a exhorté les 7,8 millions d’inscrits à accomplir leur devoir civique dans le calme, insistant sur le caractère « sacré » du vote et sur la nécessité de privilégier la responsabilité individuelle après les débats électoraux. Il a également rappelé aux agents électoraux leur devoir d’impartialité et de neutralité, appelant à une conduite exemplaire sur le terrain.

Ce scrutin revêt un caractère inédit avec l’introduction de la synchronisation des mandats, une réforme majeure visant à harmoniser les cycles institutionnels autour d’un mandat unique de sept ans. Selon la CENA, cette innovation doit permettre une gouvernance plus cohérente et efficace.

Sur le plan logistique, les autorités assurent que tout est prêt : le matériel électoral a été déployé dans les 77 communes du pays, avec plus de 17 000 postes de vote opérationnels, y compris pour les électeurs de la diaspora.

Le processus bénéficie également d’un dispositif d’observation internationale, notamment de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, dont la mission est conduite par Nana Akufo-Addo.

Dans un contexte politique marqué par une compétition limitée à deux candidats, Romuald Wadagni et Paul Hounkpè, les autorités misent sur une forte participation et un déroulement pacifique pour garantir la crédibilité du scrutin.