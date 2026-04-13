Cameroun : disparition de Marcel Niat Njifenji, figure majeure de l’État

Le Cameroun est en deuil après le décès de Marcel Niat Njifenji, premier président du Sénat, survenu le 11 avril 2026 à Yaoundé à l’âge de 92 ans. Proche du chef de l’État Paul Biya, il a marqué pendant plusieurs décennies la vie politique et administrative du pays.

Né en 1934 à Bagangté, dans l’Ouest du pays, Marcel Niat Njifenji était ingénieur de formation. Il a d’abord bâti sa carrière dans le secteur de l’énergie, notamment à la tête de la Société nationale d’électricité (Sonel), qu’il a dirigée pendant plus de vingt ans, de 1974 à 2001, avant sa privatisation.

Fort de cette expérience, il rejoint ensuite le gouvernement, occupant des postes clés, dont celui de ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire, puis de vice-Premier ministre chargé de l’eau et de l’énergie. Il s’illustre également au niveau local en tant que maire de sa ville natale de Bangangté.

Sa carrière connaît un tournant en 2013 avec la création du Sénat. Il en devient le tout premier président, fonction qu’il occupera sans interruption jusqu’en mars 2026. À ce poste, il s’impose comme une figure centrale des institutions, devenant la deuxième personnalité de l’État dans l’ordre protocolaire, avec un rôle constitutionnel clé en cas de vacance du pouvoir.

Affaibli ces dernières années par la maladie, Marcel Niat Njifenji laisse l’image d’un haut commis de l’État, dont le parcours illustre la longévité et la continuité du système politico-administratif camerounais.