Niger : Niamey revendique une sécurité maîtrisée malgré un contexte de guerre

Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mody, assure que la situation sécuritaire reste « calme » et « sous contrôle », tout en reconnaissant que le pays est engagé dans une véritable guerre depuis la reprise en main de sa souveraineté.

Dans un entretien à la télévision publique RTN, il a indiqué que 23.000 militaires sont mobilisés en permanence sur le terrain pour sécuriser le territoire, saluant leur engagement au service de la nation.

Le ministre a mis en avant une réorganisation stratégique fondée sur une plus grande autonomie des commandants opérationnels, une responsabilisation accrue de la hiérarchie militaire et l’implication de volontaires civils. Cette approche combine décentralisation des opérations et centralisation du commandement global.

Face aux attaques récurrentes, il a évoqué l’immensité du territoire nigérien et les limites logistiques, rappelant que les forces de sécurité ne peuvent couvrir simultanément les quelque 32.000 villages du pays. Les groupes armés, a-t-il souligné, agissent rapidement dans des zones parfois difficiles d’accès.

Revenant sur l’attaque de l’aéroport de Niamey, il a dénoncé un attentat appuyé par des complicités internes, tout en saluant la réaction rapide des forces ayant permis des interpellations.

Le général Mody a également défendu la souveraineté sécuritaire du Niger face aux critiques extérieures, affirmant la détermination du pays à résister à toute ingérence.

Enfin, il a rendu hommage aux soldats tombés au combat et annoncé des efforts de modernisation, notamment à travers le développement d’une industrie de défense nationale et la diversification des partenariats pour l’acquisition d’équipements militaires.