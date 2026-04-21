Mali : l’armée reprend l’initiative dans l’ouest face à la pression jihadiste

Les Forces armées maliennes intensifient leurs opérations dans l’ouest du Mali depuis le début de l’année 2026, avec l’objectif de contenir et repousser les groupes armés actifs dans cette zone stratégique.

Dans le corridor reliant Kayes à Nioro du Sahel, plusieurs offensives ont permis de neutraliser des combattants, détruire des bases logistiques et libérer des otages, selon l’état-major. Cette montée en puissance intervient après une année 2025 marquée par une recrudescence des attaques revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, qui avait multiplié embuscades et assauts contre les positions militaires.

Parmi les opérations récentes, des frappes aériennes ciblées ont été menées le 18 avril contre des positions jihadistes à Lakamané, suivies d’interventions au sol ayant permis la destruction de sites et la saisie d’équipements. D’autres actions, notamment dans le cadre de l’opération « Dougoukoloko », ont conduit à la neutralisation de plusieurs dizaines de combattants et à la destruction de refuges dans la région de Kayes.

Les opérations de ratissage menées en mars dans les zones de Yélimané et Ségala ont également permis de démanteler des bases importantes, dont certaines à Médina-Kayes, et de libérer plusieurs otages. Des véhicules et du matériel volés ont été récupérés puis restitués aux populations.

Au nord, des frappes ont aussi ciblé des groupes armés repérés dans la région de Kidal, confirmant l’extension du dispositif militaire.

Cette dynamique traduit une volonté claire de Bamako de reprendre le contrôle des axes stratégiques et de restaurer la sécurité dans l’ouest du pays, après une période où les groupes armés avaient gagné en capacité de nuisance. L’état-major assure que ces opérations vont se poursuivre afin de consolider les acquis sur le terrain.