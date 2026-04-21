L’UA prend de nouveau le pouls de la vie sécuritaire au Sahel via le Burkina Faso

Le Chef de l’Etat du Burundi et Président en exercice de l’Union Africaine (UA), Evariste Ndayishimiye a effectué ce lundi 20 avril, une visite au Burkina Faso consacrée à plusieurs dossiers d’actualités brûlantes au Sahel.

S’agissant du volet sécuritaire au Sahel central (Mali, Burkina Faso, Niger), le Président burundais a confié que ses «échanges avec le Président burkinabè lui ont permis de mieux appréhender la réalité de cette région» à l’heure actuelle.

Le Président en exercice de l’UA a saisi cette occasion, pour saluer «l’engagement du Président burkinabè Ibrahim Traoré en faveur de la stabilité du Burkina Faso».

Le patron de l’UA, Ndayishimiye a en outre, salué, «le patriotisme, le soutien et l’engagement du peuple burkinabè aux côtés de son leader, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté».

Cette visite a par ailleurs été l’occasion pour le Président en exercice de l’Union Africaine de «féliciter le Président du Faso pour son courage, son dévouement et son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans son pays», a indiqué la Présidence burkinabè.

L’Union Africaine devrait constituer un «pont solide reliant le peuple burkinabè aux autres peuples africains, ainsi que les institutions burkinabè aux institutions du continent», a plaidé dans la même dynamique, Evariste Ndayishimiye.

Ce dernier assume depuis près de 2 ans, les fonctions d’Envoyé Spécial de l’UA auprès des pays du Sahel central. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, membres fondateurs de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), demeurent suspendus des instances de l’UA depuis les coups d’Etat militaires qui ont porté des pouvoirs de Transition à leurs têtes.