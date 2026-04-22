L’Egypte et les USA consolident leur dynamique de recherche de solutions pacifiques dans divers conflits

Le Département d’Etat s’est fait l’écho ce 21 avril d’échanges fructueux entre le diplomate américain Massad Boulos et le Raïs égyptien al-Sissi au Caire (Egypte) dans le cadre d’une tournée africaine qu’effectue depuis plusieurs jours ce Conseiller de Donald Trump.

«J’ai transmis l’appréciation du Président Trump pour le rôle essentiel que joue l’Égypte en tant qu’allié, partenaire et acteur de la stabilité régionale. Nous avons constaté un alignement entre les États-Unis et l’Égypte sur le Soudan, alors que nous œuvrons à résoudre la pire crise humanitaire au monde. Notamment par le biais d’une trêve humanitaire et d’un plan de paix global convenu par les parties», a confié Massad Boulos.

«En ce qui concerne la Libye, nous avons confirmé que les États-Unis et l’Égypte continueront de soutenir le peuple libyen dans ses efforts pour construire des institutions unifiées et progresser vers des élections, avec l’appui de la Mission des Nations Unies», a par ailleurs insisté Massad Boulos (Conseiller Afrique du Président Trump).

«Nous avons également souligné l’importance de renforcer la relation économique et commerciale entre les États-Unis et l’Égypte. Par ailleurs, le Président al-Sissi s’est félicité du cessez-le-feu au Liban et des efforts du Président Trump en faveur d’une paix durable».

L’Egypte constitue un partenaire de taille des USA aux Proche et Moyen-Orient et engrange annuellement d’importants appuis militaires de Washington.