Cameroun : nouveau report dans le procès de l’assassinat de Martinez Zogo

Le procès très attendu sur l’assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo a une nouvelle fois été renvoyé, lundi 21 avril, devant le tribunal militaire de Yaoundé. Cette audience devait marquer une étape importante avec l’ouverture de la phase consacrée à l’audition des experts, mais les débats ont rapidement été interrompus à la demande des avocats de la défense.

Le premier expert appelé à la barre, Georges Bell Bitjoka, spécialiste en sécurité et protection des systèmes d’information, n’a pratiquement pas pu livrer son témoignage. Son expertise sur plusieurs téléphones saisis dans le cadre de l’enquête avait pourtant joué un rôle déterminant dans l’identification et l’arrestation de plusieurs accusés.

Les avocats de la défense ont exigé de pouvoir consulter au préalable l’ensemble des rapports techniques avant toute audition. Une demande jugée légitime par Me Mbugny, avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe, l’un des principaux accusés. Selon lui, il serait impossible de mener un contre-interrogatoire sérieux sans avoir accès à ces documents, qui compteraient plus de 1 000 pages.

Du côté de la partie civile, Me Calvin Djob, avocat de la famille de Martinez Zogo, a salué la décision du tribunal d’accéder à cette requête, estimant qu’elle permettra à toutes les parties de travailler sur les mêmes bases.

En revanche, Me Seri Zokou, avocat de Maxime Eko Eko, dénonce une procédure qui s’éternise, alors que plusieurs accusés sont toujours en détention.

Le président du tribunal militaire, Cerlin Belinga, a finalement renvoyé l’affaire aux 11 et 12 mai, le temps pour les différentes parties d’obtenir les rapports d’expertise à leurs frais. Ce nouveau report relance les critiques sur la lenteur de ce procès emblématique au Cameroun.