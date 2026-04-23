Guinée: Le Premier ministre Ilídio Vieira Té en visite officielle de 72H depuis ce 22 avril

Ilídio Vieira Té (Premier ministre de Transition de Guinée-Bissau) est depuis ce 22 avril en terre guinéenne où il opère «une visite d’amitié et de travail de 72H à Conakry (capitale guinéenne) dans l’optique de renforcer la coopération bilatérale», a informé la Primature bissau-guinéenne.

Ilídio Vieira Té est accompagné d’une importante délégation gouvernementale. Il a été accueilli à «l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré» par son pair guinéen, Amadou Oury Bah (qui entouré de plusieurs ministres guinéens).

«Les perspectives de relance de la coopération économique, les enjeux liés à la sécurité et au développement entre les deux pays frontaliers (membres de la CEDEAO -Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest-)» sont le menu-phare de cette visite de travail, ont spécifié les deux parties.

«Ma présence à Conakry est l’expression de notre ferme volonté de renforcer davantage les liens historiques entre nos deux peuples frères et d’approfondir les relations de confiance, d’amitié fraternelle et de coopération qui existent entre nos pays», a appuyé Vieira Té lui-même.

«Dans le contexte sous-régional, il est essentiel de renforcer les dispositifs de sécurité, de défense et de stabilité de part et d’autre de nos frontières», a consolidé pour sa part Amadou Oury Bah (Premier ministre guinéen). «Le développement des ressources naturelles, les infrastructures de liaison, la Culture, le sport, l’énergie et l’éducation» seront également au cœur des échanges entre ces officiels, ont complété les deux Etats.

Au terme du séjour d’Ilídio Vieira Té, la signature de «plusieurs accords de coopération bilatérale et multisectorielle entre les deux Gouvernements» est aussi attendue, selon des précisions d’Amadou Oury Bah.

La Guinée a joué un rôle central dans la lutte bissau-guinéenne pour la libération du joug colonial portugais et son accession à l’indépendance en 1973. La Guinée-Bissau connaît une nouvelle Transition depuis la fin 2025.