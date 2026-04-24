ONU : Macky Sall défend une réforme ambitieuse du multilatéralisme pour briguer le secrétariat général

L’ancien président sénégalais Macky Sall a exposé mercredi sa vision pour l’avenir des Nations unies lors de son audition devant l’Assemblée générale, dans le cadre du processus de sélection du prochain secrétaire général. Face aux États membres, aux organisations internationales et à la société civile, il a plaidé pour des réformes profondes afin de restaurer la crédibilité de l’institution.

Se présentant comme un « bâtisseur de ponts », Macky Sall a dressé le constat d’un monde confronté à des crises multiples : rivalités géopolitiques croissantes, conflits armés persistants, effets du changement climatique, fragilités économiques et sociales, ainsi que pressions migratoires accrues. Il a également souligné les défis liés à l’essor rapide de l’intelligence artificielle, qu’il considère à la fois comme une opportunité et un risque nécessitant une gouvernance mondiale adaptée.

Fort de près de quarante années d’expérience dans la vie publique — comme fonctionnaire, maire, ministre, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale puis chef de l’État sénégalais — il a mis en avant sa capacité à gérer des crises complexes et à conduire des réformes.

L’ancien dirigeant a promis une diplomatie plus active axée sur la prévention des conflits, l’alerte précoce et la médiation, tout en renforçant les partenariats entre l’ONU et les organisations régionales.

Sur le plan économique, il a insisté sur l’urgence de repenser le financement du développement face au poids de la dette dans les pays du Sud. Il a défendu davantage de partenariats privés, un meilleur accès au crédit et une accélération de l’Agenda 2030.

Enfin, Macky Sall a appelé à une réforme du Conseil de sécurité afin de renforcer sa légitimité et son efficacité, estimant que l’ONU doit désormais produire des résultats plus concrets dans un monde en pleine recomposition.