Covid-19 : Le Rwanda entre en confinement

Le Rwanda est depuis le week-end écoulé, le premier pays d’Afrique subsaharienne à imposer le confinement à sa population afin d’endiguer la propagation de la pandémie de Coronavirus.

«Les déplacements non essentiels et les visites hors du domicile ne sont pas autorisés », sauf les sorties pour s’approvisionner, pour se faire soigner ou se rendre à la banque, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Kigali a en outre annoncé la fermeture de toutes les frontières du pays, sauf pour le trafic de marchandises et pour les citoyens rwandais de retour au bercail.

Le Rwanda compte près d’une vingtaine de cas confirmés du Covid-19. Trois centres de traitement pouvant accueillir 300 personnes sont prévus, et ils sont équipés de respirateurs, a assuré le Directeur du Centre biomédical rwandais, Sabin Nsanzimana.

«Nous voudrions également équiper les différents districts, mais le but est d’endiguer l’épidémie avant d’avoir grand besoin de ces outils extrêmement chers», a-t-il laissé entendre.

Les sensibilisations se poursuivent dans le pays, sur les bonnes pratiques pour se prémunir contre le Covid-19. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le président rwandais, Paul Kagame s’est prêté au lavage des mains, et a lancé le défi à ses pairs du continent d’en faire autant.