L’ambassade des USA au Togo suspend ses activités

L’Ambassade des Etats-Unis au Togo, suspend ses activités à compter de ce mardi 24 mars, à cause de la pandémie du coronavirus, a annoncé ce lundi l’ambassadeur, Eric William Stromayer.

Dans un message vidéo, le diplomate américain s’offusque du fait que les citoyens dérogent aux instructions données par les autorités togolaises en vue d’éviter la propagation du coronavirus dans le pays.

«Je vois des attroupements, des gens se regroupent pour voir la télévision ou rejoindre des dizaines d’autres inconnus dans des maquis où ils serrent la main et d’autres refusent de se laver les mains avec du savon», a déploré Stromayer.

Cette suspension temporaire des activités «ne veut pas dire que le gouvernement américain se désengage du Togo», a assuré l’ambassadeur, indiquant que certains services essentiels seront maintenus durant la période de suspension. Il a invité les Togolais à prendre la mesure de la situation et respecter les consignes afin d’éradiquer rapidement cette pandémie.

Le bilan du 24 mars 2020 fait état de 20 cas de contamination au Covid-19 confirmé au Togo. Une personne a été guérie et aucun décès n’a été déploré.

Les écoles et lieux de culte sont fermés depuis la semaine dernière, certaines villes sont bouclées et les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur l’ensemble du territoire togolais.

Ce lundi, la compagnie aérienne panafricaine basée à Lomé, Asky, a annoncé la suspension de tous ses vols jusqu’à nouvel ordre. La totalité de sa flotte (8 avions) est désormais clouée au sol sur le tarmac de l’aéroport de Lomé.