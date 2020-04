L’OMS non convaincue par le remède malgache «Covid-Organics» contre le Covid-19

Le président de Madagascar, Andry Rajoelina a brandi ce lundi, le « Covid-Organics» qu’il présente comme un médicament efficace contre le Covid-19, alors que les scientifiques du monde peinent à identifier un vrai traitement contre le coronavirus.

Le remède à base de plante, dénommé Covid-Organics qui a été validé et présenté par le président malgache, est un médicament élaboré par l’Institut malgache des recherches appliquées et qui contient de l’artemisia ou Artemisia annua, une plante aux airs de fougère issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise cultivée sur la Grande Île pour lutter contre le paludisme.

«Aujourd’hui, j’annonce officiellement ici la réussite et les bons résultats des essais de notre remède (…) On peut dire qu’il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu’il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain», a déclaré hier lundi le président Rajoelina, malgré l’avis contraire de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L’Organisation a reconnu que certains médicaments et remèdes traditionnels «peuvent atténuer les symptômes » du coronavirus, mais a rappelé qu’il « n’existe aucune preuve que ces substances peuvent prévenir ou guérir la maladie».

L’OMS avait même voté dès 2007, une résolution « qui appelle à un retrait progressif des monothérapies à base d’artémisinine par voie orale des marchés». L’artemisia est interdite dans plusieurs pays d’Europe.

Madagascar compte actuellement 131 cas de contamination au Covid-19, 39 guérisons et aucun décès. Le confinement imposé dans les trois principales villes du pays pour contenir la pandémie a commencé à être levé progressivement depuis ce lundi, sur décision du président Andry Rajoelina qui a lancé son remède miracle sur le marché.