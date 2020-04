Covid-19 : La police marocaine recourt à une application mobile pour surveiller le confinement

Au Maroc, il est désormais possible à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) de suivre le mouvement des citoyens en cette période de pandémie, grâce à une application mobile.

Développée par une équipe d’ingénieurs et de techniciens relevant de la direction des systèmes d’information et de communication à la DGSN, cette application «contribuera à limiter les mouvements inutiles des citoyens et à contrôler les contrevenants à l’état d’urgence sanitaire», le but étant de renforcer les efforts nationaux des divers acteurs publics et privés pour endiguer la propagation du Covid-19, précise un communiqué de l’institution.

L’application offre la possibilité de «déterminer les déplacements qui constituent une violation de l’état d’urgence sanitaire, et par conséquent de prendre les mesures juridiques nécessaires contre les contrevenants », explique le commissaire Aziz Alratmaoui, chef de l’arrondissement de Hassan de Rabat.

Pour l’heure, l’application est fonctionnelle dans les villes de Rabat, Salé et Témara. Elle sera généralisée ultérieurement au reste du pays.

Le Maroc comptait mardi à 18H00, 3.209 patients positifs au coronavirus, dont 393 guérisons et 145 décès. Un état d’urgence sanitaire assorti d’un confinement y est en vigueur dans le Royaume jusqu’au 20 mai 2020.