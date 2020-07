Ghana : Un quatrième membre du gouvernement testé positif à la Covid-19

Les autorités ghanéennes ont annoncé ce mardi que le ministre principal à la Présidence, Yaw Osafo-Marfo, a été testé positif au coronavirus.

Il s’agit du quatrième membre du gouvernement infecté par le virus, après le ministre de la Santé (qu’il s’en est remis), le ministre de la Réorganisation régionale et le vice-ministre du Commerce et de l’Industrie.

Le week-end dernier, la présidence du Ghana avait annoncé «au moins un cas» positif à la Covid-19 dans «l’entourage immédiat» du président Nana Akufo-Addo, obligeant ce dernier à se soumettre à un isolement de 14 jours. Aucun détail n’avait été fourni sur les cas positifs, ni s’il s’agit de l’entourage professionnel ou familial du chef de l’Etat

Le Ghana est le second pays qui enregistre le plus grand nombre de contaminations à la Covid-19 en Afrique de l’Ouest, derrière le Nigeria. Il compte un total de 21.077 patients contaminés, dont 16.070 guéris et 129 décédés.