Coronavirus : L’Afrique frôle le million de contaminations

Ce 04 août 2020, le continent africain avoisine la barre du million de personne atteintes du coronavirus, alors que le pic de la contamination n’est toujours pas atteint.

Les compteurs du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) affichent 968.020 cas positifs à la Covid-19 ce mardi. Le nombre de guérisons est de 629.726 patients, contre 20.612 pour les décès.

L’Afrique du Sud est le pays qui inquiète le plus sur ce continent. Le pays abrite à lui seul 516.862 personnes atteintes du virus, soit plus de la moitié des contaminations sur le continent. Et ce chiffre est toujours en hausse, avec plus de 5 .000 nouvelles contaminations durant les dernières 24 heures.

La semaine dernière, le CDC Afrique a exprimé son optimisme quant aux chances de contenir la maladie, si les mesures appropriées sont prises. Si l’on regarde attentivement le continent, 36 pays signalent moins de 5.000 cas et 43 pays ont moins de 10.000 cas (…) Il existe donc encore une grande opportunité sur le continent de développer des modèles d’action appropriés pour combattre la COVID-19 », analyse le Directeur du CDC Afrique, John Nkengasong.