L’OMS cherche 2 milliards $ pour assurer l’accès au vaccin anti-covid19 aux pays pauvres

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est toujours à la recherche de fonds pour financer la fourniture du prochain vaccin anti-Covid-19 aux pays pauvres, notamment ceux du continent africain.

Lors d’un point de presse ce 10 septembre, l’organisation dit avoir récolté jusqu’ici, 700 millions de dollars des donateurs internationaux. Un mottant encore loin des 2 milliards $ nécessaires pour le COVAX, une initiative mondiale visant à garantir que les vaccins éventuels n’iront pas uniquement aux pays riches.

La directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a déclaré qu’il « il y a beaucoup de travail à faire pour diversifier les sources de financement possibles », et a de nouveau lancé un appel à plus de solidarité face à cette maladie qui a déjà tué près d’un million de personnes dans le monde, sur plus de 28 millions de contaminées.

L’Afrique abrite plus de 1.300.000 cas de coronavirus, dont 32.117 décès. Les guérisons se chiffrent à 1.068.493. Sur le continent, huit pays, dont l’Afrique du Sud, le Gabon, la Namibie et la Guinée équatoriale, ont accepté d’autofinancer l’accès au prochain vaccin, a fait savoir Mme Moeti.