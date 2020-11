CAF : Patrice Motsepe, un adversaire de taille pour Ahmad Ahmad

Un troisième candidat vient de s’annoncer pour le poste de Président de la Confédération africaine de football (CAF). Il s’agit du Sud-Africain Patrice Motsepe, propriétaire du club Mamelodi Sundowns.

Le milliardaire et beau-frère du président de son pays, Cyril Ramaphosa, a officiellement annoncé sa candidature ce lundi 09 novembre et rejoint l’Ivoirien Jacques Anouma sur la liste des prétendants au poste actuellement occupé par le Malgache Ahmad, également candidat pour un second mandat.

Dans cette course pour diriger le football africain, Patrice Motsepe part peut être avec un avantage, celui d’avoir d’ores-et-déjà le soutien de certaines fédérations nationales de football, dont celle de son pays, du Nigeria, de la Siéra Léone et du Botswana.

« Si vous avez quelqu’un avec des qualités supérieures aux vôtres, vous devez apprendre de lui et attendre votre tour », a déclaré Amaju Pinnick, ancien premier vice-président de la CAF et patron du foot nigérian. En froid avec Ahmad Ahmad, il avait émis l’intention de briguer le poste de président de la CAF, mais a finalement préféré se retirer au profit du Sud-Africain Motsepe, à qui il a promis de « travailler jouer et nuit à ce qu’il soit élu ».