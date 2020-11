Centrafrique : François Bozize croit en sa candidature pour la présidentielle

François Bozizé est candidat pour l’élection présidentielle de décembre prochain en Centrafrique. L’ancien chef d’Etat a officiellement déposé sa candidature ce lundi avant la clôture des dépôts, malgré les suspicions de rejet de son dossier.

L’ancien président de Centrafrique (2003 – 2013) lorgne de nouveau la magistrature suprême après être rentré d’exil, mais pourrait voir sa candidature refusée pour défaut de présence sur le territoire centrafricain durant les 12 derniers mois au moins, comme exigé par la loi locale.

En effet, après son reversement en 2013 par Michel Djotodia, François Bozizé est parti vivre en exil d’où il est rentré le 19 décembre 2019. A la date de dépôt de candidature pour la présidentielle, M. Bozize n’a légalement pas encore fait 12 mois sur le territoire centrafricain, et cela pourrait jouer en sa défaveur.

Mais il reste confiant, préférant « laisser le soin aux techniciens de l’ANE comme les sages de la Cour Constitutionnelle de se prononcer là-dessus et ce n’est pas la peine de prendre de l’avance ». Il affirme en outre, que « du moment que je l’ai fait (déposer sa candidature, ndr), c’est que j’ai tous les justificatifs pour me permettre de me présenter normalement ».