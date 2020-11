Covid-19: Feu vert du Roi Mohammed VI à une opération de vaccination massive au Maroc

Au Maroc, le Roi Mohammed VI a donné son feu vert pour le lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération de vaccination massive contre la Covid-19, en soulignant que le Royaume est à un rang avancé dans l’approvisionnement en vaccin.

Un communiqué du Cabinet royal a expliqué que cette opération avait été rendue possible grâce à l’initiative et l’implication personnelle du Souverain.

Cet engagement personnel du Roi a abouti à la participation réussie du Maroc aux essais cliniques, a précisé le communiqué publié à l’issue d’une séance de travail présidée par le Souverain marocain, en présence notamment du Chef du Gouvernement, du ministre de la Santé et de plusieurs hauts responsables civils et militaires.

L’opération de vaccination couvrira les citoyens âgés de plus de 18 ans. La priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne: Santé, autorités publiques, forces de sécurité et personnel de l’éducation nationale, ainsi que les personnes âgées et les personnes vulnérables au virus, avant d’élargir la vaccination au reste de la population.

Au cours de la séance de travail, l’accent a été mis notamment sur l’accessibilité du vaccin, dans un cadre social et solidaire, et sa disponibilité en quantités suffisantes, ainsi que sur la logistique médicale de transport, d’entreposage et d’administration du vaccin sur l’ensemble du territoire.